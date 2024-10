E’ stato allontanato da una guardia giurata dai parcheggi del centro commerciale “Auchan” a Cagliari perché, con fare arrogante, chiedeva i soldi ai clienti e chi non assecondava la sua richiesta veniva insultato.

Non contento, un 21enne ghanese ha reagito prendendo due pietre che ha scagliato contro i vigilantes, ma che hanno danneggiato la vetrata dell’Assessorato Regionale del Lavoro.

E’ quanto successo ieri intorno alle 15:45 e raccontato alla polizia giunta sul posto da una guardia giurata in servizio di vigilanza.

Gli agenti hanno fermato in via Simeto il giovane che in un primo momento ha tentato opporre resistenza.

Una volta bloccato definitivamente, Ebrima Dampha, pregiudicato, è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico ufficiale.