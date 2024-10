Ha insultato e picchiato la moglie davanti al figlio di 4 anni.

In manette è finito un uomo 38enne di Villaperuccio, ora rinchiuso nel carcere di Uta.

Il marito, sabato scorso a Tratalias, ha maltrattato la moglie per l’ennesima volta, provocandole ferite guaribili in sette giorni. Inoltre, i Carabinieri giunti sul posto hanno trovato e posto sotto sequestro preventivo sette armi che l’uomo usava per la caccia, regolarmente detenute, mentre un fucile doppietta calibro 12, marca Bernardelli, è stato confiscato in quanto la canna è stata accorciata di 8 centimetri.

Infine, dalle indagini sarebbe emerso che l’arrestato maltrattava la moglie da circa sei anni.