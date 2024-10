Dopo il via libera alla risoluzione sul riconoscimento della condizione di insularità da parte del Parlamento Europeo l'eurodeputato del PPE Salvatore Cicu ha incontrato a Roma il Ministro agli Affari Regionali, Enrico Costa, per la consegna ufficiale del testo di risoluzione passato in ambito europeo la scorsa settimana.

Un incontro, quello fra l'europarlamentare sardo e l'esponente del Governo Renzi, che ha consentito di mettere a fuoco i principali passaggi del percorso fin'ora intrapreso sulla vertenza insularità.

"Stiamo procedendo nell'ottica di un pieno coinvolgimento di tutti i principali attori istituzionali - ha specificato Cicu - un primo risultato è stato ottenuto, ora però è necessario che il Governo Nazionale avvii un'azione di dialogo e di negoziazione sul fronte europeo, in modo da ottenere quelle compensazioni che la Sardegna attende, partendo da un'applicazione dell'articolo 174 e da una rivisitazione dei criteri del Pil in modo da disegnare in termini attuali la reale situazione occupazionale ed economica della Sardegna. L'Esecutivo italiano ha un ruolo importante in questa battaglia, ora ci aspettiamo tanto e in tempi rapidi".