Bilancini di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente, denaro contante e poi 1 Kg di marijuana, 100 grammi di hashish: Michael Tomasi Russo Galisai, 27 anni, cagliaritano, è finito agli arresti con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato fermato dalla pattuglia dei Carabinieri in forza alla stazione di Pirri per un normale controllo: nelle tasche pochi grammi di “fumo”: i militari però hanno deciso di approfondire l’attività investigativa e di perquisirgli casa.

Sospetti e dubbi che si sono rivelati conferme, il giovane pusher (insospettabile, incensurato), aveva in casa un vero e proprio market della droga. Il 27enne è stato accompagnato nel carcere di Uta in attesa del processo per direttissima.