Il Corriere della Sera di sabato 13 luglio riporta i dati statistici sulla vita, o meglio sulle liti, di coppia acquisiti da una ricerca inglese e da uno psicologo americano della Baylor University, Keith Sanford.

Ebbene, dal primo studio emerge che mediamente una coppia litiga 312 volte l’anno e la concentrazione più alta di conflittualità si raggiunge il giovedì alle 8 di sera. E’ una media, per cui ci potranno essere, nel campione delle persone coinvolte nella ricerca, marito e moglie che non litigano affatto, cosa rara, ma possibile, così come coloro che sono sempre in conflitto o quasi.

Dietro l’angolo dei litigi costanti, spesso fa capolino l’insidia della separazione coniugale; però non è detto che si arrivi alla degenerazione irreversibile del rapporto di coppia. Tutto è legato in particolar modo alle virtù diplomatiche, ovvero alle capacità negoziatrici di ciascun coniuge.

Entrambi devono sapere quando avanzare o arretrare, chiedere scusa o risolvere con un fiore.

Ecco, riguardo ai comportamenti che funzionano nella relazione, il citato psicologo Keith Sanford ne ha individuati 6 e precisamente:

-capacità di cedere potere;

-saper investire nella coppia e dimostrare attenzione al particolare;

-rinunciare a un atteggiamento conflittuale;

-comunicare di più e meglio;

-mostrare affetto;

-saper chiedere scusa. &nbs