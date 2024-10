“Insieme oltre gli ostali” è il titolo del carnet di appuntamenti che l’amministrazione e la Biblioteca comunale di Fonni hanno messo in campo per arrivare a lanciare un messaggio forte e chiaro: “Nessuno si deve sentire solo”.

Nel corso degli incontri, infatti, saranno affrontati importanti temi quali disabilità, inclusione e diritti che coinvolgeranno genitori, esperti, medici e associazioni. ?

Il primo appuntamento, “I padri raccontano”, è previsto per sabato prossimo, 8 ottobre, alle ore 17:00 presso la Biblioteca comunale, dove si terrà la presentazione dei libri di Francesco Coccia e Cristian Nonnis, rispettivamente “A modo mio” e “Divina Figlia”.

L’autore del primo racconta la storia di sua figlia, come se fosse una favola. A causa di un'infezione alla nascita Laura non può camminare bene. Tuttavia in questi suoi primi 29 anni è riuscita ad essere atleta, brillante studentessa, laureata e dottoranda in storia, e ancora parlamentare, felice sposa. Grazie alla sua vitalità, alla sua tenacia, e alla stimolante vicinanza di coloro che hanno creduto in lei.

La storia di Laura, deputato del Partito Democratico, vuole parlare a tutti noi, per infonderci il coraggio di credere che nessuna barriera è in grado di fermare chi ha un sogno ed è disposto a mettersi in gioco fino in fondo per realizzarlo.

Anche il secondo scrittore, Cristian Nonnis, parla della figlia, Denise, affetta dalla nascita da tetraparesi spastica. Nel libro, il padre racconta sì il dramma, le sofferenze, le difficoltà quotidiane, ma soprattutto urla al mondo l’amore per la figlia di due genitori coraggiosi, che sono un esempio per tutti, e la voglia di vivere di Denise.

Relatrice dell’incontro sarà la Dott.ssa Franca Carboni, neuropsichiatra infantile.