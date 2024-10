Il progetto fotografico - editoriale denominato “Contro la violenza” ideato dalla Lux Photo Art di Claudia Giuseppetti vuole essere un invito alla riflessione, alla cura e al rispetto verso il prossimo e verso ciò che ci circonda.

Qualsiasi tipo di violenza. psicologica e no, contro la donna, i bambini, l’omofobia, il razzismo, il bullismo, gli animali e la diversità.

Gli scatti cercheranno di ricostruire gli sguardi e le forme di espressione della sensibilità che viene sgretolata con i gesti più incivili e convulsi, ma non avranno necessariamente una rappresentazione drammatica come lo scatto del manifesto.

Un progetto che abbraccia soprattutto la speranza, quella che ci aiuta a guardare avanti, a superare e combattere diversi stati d'animo. Immagini significative contro la violenza ma anche immagini che parlano di affetto, di sorrisi, di unione ed uguaglianza.

• L’iniziativa è divisa in due parti:

- Parte fotografica: verranno realizzate delle fotografie riguardanti i temi proposti. (Chi volesse posare per gli scatti può scrivere all’email pfcontrolaviolenza@gmail.com entro il 15 ottobre 2013).

- Parte editoriale: verrà realizzato un libro contenente tutti i racconti reali delle persone che hanno subito violenza psicologica e no.

La lux Photo Art invita chi volesse partecipare e raccontare la propria esperienza, in forma anonima o no, a scrivere all’email pfcontrolaviolenza@gmail.com entro il 30 novembre 2013.

Tutti i contenuti saranno riservati.

Tra i diversi nomi e Associazioni che hanno appoggiato l’iniziativa troviamo “Ajò” del fotografo Gianfranco Meloni che presenta uno scatto della modella Giada Caboni (nella foto, testimonial per il tema contro la violenza sulle donne), l’Associazione Culturale “Crastulo”, Roberto Tangianu (Noto suonatore di Launeddas ed editore di Sardegna Live, Ferai Teatro, Michele Pio Ledda, scrittore e poeta, che scriverà un testo per il progetto, Cixi – Eleonora Bosio (ex concorrente di X factor) che ha posato per il tema “Contro il bullismo”, La GIA Comunicazioni di Giorgio Ariu, Giovannino Porcheddu e tanti altri.

La data dell’evento, che si svolgerà ad Aprile 2014, e maggiori informazioni saranno annunciate nella Pagina Ufficiale dell'iniziativa.

[Nella foto del Manifesto: Giulia Arippa]

[Nella Foto di Gianfranco Meloni - Ajò: Giada Caboni, testimonial per il tema contro la violenza sulle donne]