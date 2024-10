Durante la serata di ieri, 24 ottobre, due persone si trovavano a bordo di uno scooter in via Is Mirrionis a Cagliari, quando sono state fermate dagli agenti della Squadra Volante.

Il passeggero, un 25enne, dopo aver mostrato fin da subito evidenti segni di nervosismo e agitazione nei confronti della polizia, ha improvvisamente tentato di fuggire a piedi, disfandosi di un calzino.

Dopo un breve inseguimento per le vie limitrofe, gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo, recuperando il calzino, all’interno del quale erano occultate diverse bustine di sostanza stupefacente tipo marijuana e hashish, mentre all’interno del marsupio indossato dal giovane veniva rinvenuta la somma in contanti di 110 euro.

La perquisizione estesa all’abitazione del 25enne a Monserrato ha consentito di recuperare, nascosta tra i mobili, una ulteriore quantità di hashish e marijuana, un bilancino di precisione intriso di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento della droga e l’importo complessivo di 2250 euro in contanti, ritenuto presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Il 25enne è stato così accompagnato negli Uffici della Questura in stato di arresto per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I fatti accertati dagli investigatori della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P. che, a seguito dell’udienza tenutasi ieri mattina, ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di dimora nel comune di Monserrato.