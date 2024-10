Ha visto l’ex fidanzata in un locale insieme ad altre persone, e forse a causa della gelosia, l’ha insultata e poi l’ha inseguita fino a casa, dove ha sfondato il cancello d’ingresso del cortile e ha provato a fare la stessa cosa con il portone di casa, non riuscendoci, A.Z., 27enne di Olbia, si è dato alla fuga.

Nel frattempo la ragazza, sua coetanea, aveva prima staccato la corrente per non permettere all’ex fidanzato di disturbare suonando continuamente il citofono e poi si era rifugiata in bagno.

Nella sua fuga, il giovane è stato bloccato dai carabinieri della Stazione di La Maddalena, allertati dalla ragazza.

Il giovane è finito agli arresti domiciliari.