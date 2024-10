Ha rimproverato un alunno perché stava usando il cellulare in classe e per questo ha ricevuto dal giovane, un 13enne, un pugno.

E' successo a Monserrato, in provincia di Cagliari, all’Istituto Alberghiero. Il 13enne ha colpito con un pugno in faccia la professoressa che lo aveva ripetutamente rimproverato perché stava usando il cellulare in classe durante la lezione. I carabinieri, allertati dalla dirigenza scolastica, sono immediatamente intervenuti nella scuola e hanno identificato l’alunno che è stato affidato ai genitori.

