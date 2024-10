"Il gravissimo episodio di aggressione avvenuto nella scuola media di Nuoro, ai danni di una insegnante da parte di uno studente, è da condannare severamente".

Lo afferma in una nota l'assessore alla pubblica istruzione della Regione Sardegna, Claudia Firino.

"Oltre alla solidarietà verso chi ogni giorno svolge il proprio impegnativo lavoro tra gli studenti, è inevitabile e obbligata una seria e attenta riflessione da parte di tutti sulla funzione degli educatori oggi, esposti a situazioni difficili spesso in totale solitudine, nel ricoprire un ruolo sempre meno riconosciuto socialmente da ragazzi e famiglie".

Nel comunicato si aggiunge che è stato fatto "appello alla gestione serena del conflitto tra le parti in causa perché un banale rimprovero non sfoci in simili e riprovevoli episodi di violenza".

La Firino ricorda inoltre che "con il Progetto Tutti a Iscol@ si interviene sul fronte del disagio sociale e del supporto psicologico, e con la prossima programmazione saranno rafforzate le azioni propedeutiche ad arginare fenomeni di violenza e bullismo".