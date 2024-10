Da oggi la Giunta regionale potrà contare sul supporto dell’organo consultivo del Ctru, Comitato tecnico regionale per l'urbanistica, nominato per la 15’ legislatura con delibera della giunta (49/19 del 2 dicembre 2014).

“Insediatosi questa mattina- ha detto l’assessore Erriu- l’organo affiancherà l’amministrazione regionale nella verifica delle modalità di adeguamento del Puc al Ppr”.

Il Ctru è composto, oltre agli interni, da cinque esperti professionisti: gli architetti Sandro Roggio e Massimo Faiferri, gli ingegneri Giovanni Antonio Mura, Francesco Licheri e Cesarina Siddi.

“Oggi si è tenuta la prima riunione – ha precisato l'esponente dell'Esecutivo- per l’esame di un numero cospicuo di varianti a strumenti urbanistici generali. La prossima riunione è fissata per il 15 gennaio, nel corso della quale sarà importante anche un confronto sul tema dell’introduzione di nuove scelte innovative per l’urbanistica”.