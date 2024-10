È Andrea Lutzu è il presidente della Fondazione Oristano. L’elezione è arrivata ieri all’unanimità dal Consiglio di amministrazione che si Palazzo Campus Colonna per la seduta di insediamento.

Un Cda che sarà composto anche da Francesco Deriu, Gian Michele Guiso e Santina Raschiotti (designati dal Comune di Oristano), Mauro Solinas (designato dal Gremio dei Contadini), Carlo Pisanu (designato dal Gremio dei Falegnami) e Nando Faedda, (designato dalla Camera di Commercio). Quest’ultimo, sempre con voto unanime, è stato nominato vice presdidnete

Inoltre sono stati nominati i componenti dell’Istituzione Sartiglia: Luigi Cozzoli (eletto alla presidenza), Gianni Dessì e Salvatore Carta (designati dal Gremio dei Contadini), Carlo Pisanu e Vincenzo Mattana (designati dal Gremio dei Falegnami).

“La Fondazione Oristano nasce sulle ceneri della Fondazione Sartiglia per mettere a sistema settori importanti come la cultura, il turismo e la Sartiglia – ha dichiarato Lutzu -. Il compito che ci attende è impegnativo, ma ci stimola a dare il meglio per ottenere importanti risultati”.

“Oggi – ha aggiunto – è doveroso rivolgere un ringraziamento al presidente uscente Angelo Bresciani e al consiglio di amministrazione che lo ha affiancato negli ultimi anni di gestione della Fondazione Sartiglia. Hanno lavorato con grande impegno contribuendo a far crescere sempre di più la Sartiglia”.