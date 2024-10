È riunito a Villa Devoto il tavolo permanente voluto dal presidente Pigliaru per un approfondimento sulle questioni di tutela ambientale e salute pubblica legate alla vicenda Fluorsid.

Insieme agli assessori competenti, sono presenti al tavolo tutti i soggetti regionali interessati ad autorizzazioni e controlli in aree industriali, in particolare Macchiareddu e Santa Gilla. Al termine della riunione la Regione contatterà le amministrazioni locali interessate per riferire l'andamento dei lavori e programmare le prossime azioni.

L'operazione effettuata alla Fluorsid di Cagliari dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna aveva portato, lo scorso 16 maggio, a 7 arresti, cinque con la misura carceraria e due ai domiciliari, per i reati di associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di plurimi delitti ambientali, nonché inquinamento e disastro ambientale. Inolte, era stato disposto il sequestro preventivo di due aree di proprietà Fluorsid: la prima area nello stabilimento di Macchiareddu, della Superficie di circa tre ettari di cumuli di materiali stoccati all’aperto, la seconda di cinque ettari in località Terrasili, nella periferia di Assemini, per stoccaggio di materiali vari.