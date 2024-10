Blitz questa mattina degli uomini del Nucleo operativo della compagnia di Ottana e del Nipaf del Corpo forestale negli uffici del settore ambiente della provincia di Nuoro e presso la sede dell’ufficio tecnico del Comune di Ottana per l’acquisizione e sequestro di numerosi fascicoli e documenti.

Tra questi anche i documenti relativi ai piani di caratterizzazione dell’area industriale di Ottana riguardanti le varie attività produttive che vi hanno operato e vi operano contenenti i dati prodromici per stabilire le zone da bonificare a seconda dei gradi d’inquinamento.

I militari tentano di ricostruire la storia delle bonifiche dell’area industriale per stabilire responsabilità e soggetti obbligati a intervenire per scongiurare pericoli e danni per la salute pubblica.

Oltre a ciò si cerca di capire se in questi anni sono stati effettuati i controlli previsti per legge al fine di verificare lo stato d’inquinamento delle falde acquifere e del suolo dell’area interessata.

Da una prima lettura della documentazione, secondo gli inquirenti, risulterebbero delle anomalie da verificare sui campionamenti effettuati in vari siti tra cui il depuratore consortile Tas.