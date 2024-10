Grandi conferme per le espressioni musicali isolane in due importanti eventi internazionali che si sono svolti dal 21 al 25 agosto a San Vito dei Normanni (Brindisi) per la terza edizione del Festival internazionale “Le Ance Libere del Mediterraneo” e per il 21° “Campionato del Mondo di organetto e fisarmonica diatonica” - 26/28 Agosto – Bologna.

Il Festival internazionale “Le Ance Libere del Mediterraneo” è un appuntamento dedicato agli strumenti ad ance libere in serie quali: fisarmonica, organetto diatonico, fisarmonica cromatica, bandoneon e armonica a bocca che vengono utilizzati sia per la musica classica sia per quella popolare, jazz e moderna. Questa terza edizione promossa dall'Accademia Musicale di San Vito è stata realizzata presso il pittoresco comune salentino di San Vito dei Normanni in collaborazione con il comune di Castelfidardo (patria della Fisarmonica) e con il PIF (Premio Internazionale della Fisarmonica). Il festival che si è aperto dopo i saluti e gli auguri del Sindaco di San Vito Dott. Domenico Conte e degli ospiti di Castelfidardo ha visto un discreto numero di partecipanti provenienti da diverse regioni d'Italia. Durante il festival, svoltosi presso il Chiostro dei Domenicani, si sono esibiti artisti di diverse fasce di età e di bravura eccezionale come: Massimo Signorini alla fisarmonica, Saro Calandi fisarmonica cromatica e Inoria Bande all'organetto diatonico e voce solista che oltre a ricevere numerosi consensi ha anche ricevuto un premio speciale e una menzione d'onore per la valorizzazione ed interpretazione della musica tradizionale sarda. Il riconoscimento le è stato consegnato dal sindaco di Castelfidardo dott. Roberto Ascani (presente insieme all'assessore alla cultura Dott. Ruben Cittadini) e dal Presidente della commissione del festival Dott.Vito Carrone.

Il festival prevedeva una serata nella quale gli artisti si sarebbero dovuti esibire tutti assieme, ma la “notte bianca” e gli eventi a contorno sono stati annullati, in segno di vicinanza e di cordoglio per le vittime del sisma che ha colpito il centro Italia.

Il 21° Campionato del Mondo di organetto e fisarmonica diatonica, unitamente alla rassegna internazionale di gruppi musicali è stata organizzata dall'A.M.I.S.A.D. (associazione musicale italiana strumentisti ancia diatonica) di Maiolati Spontini (AN) in collaborazione con il comune di Bologna, Zaccaria Editore, Amici della Musica, Regione Emilia Romagna, ha visto come protagonisti fisarmonicisti e organettisti di diverse fasce d'età. Alla competizione hanno partecipato strumentisti di organetto, fisarmonica diatonica e gruppi strumentali che sono arrivati da alcune regioni italiane come: Abruzzo, Marche, Calabria, Toscana, Piemonte, Lombardia, Sardegna (un solo gruppo) e da alcune regioni dell'Europa dell'est.

Ciascun protagonista ha eseguito dei brani tipici da concorso e brani regionali come saltarelli, tarantelle, valzer, mazurke, marcette e composizioni originali di moderna concezione. La giuria composta da esponenti del settore di fama internazionale come il M° Elio Bertolini fisarmonicista, insegnante e direttore del prestigioso “Museo delle impronte dei grandi della fisarmonica” di Recoaro Terme, M^ Svetlana Malets Skorobogotaia – insegnante, concertista e direttore d'orchestra, M° Giovanni Finoia - chitarrista e presidente dell'associazione “Amici della Musica” di San Benedetto del Tronto (AP), M° Zoran Lupinic – compositore sloveno e M° Giuliano Cameli organettista e compositore di San Bendetto del Tronto. La giuria ha esaminato circa duecento partecipanti tra i quali spiccavano alcuni esecutori di notevole bravura.

La manifestazione suddivisa per categorie prevedeva anche la sezione gruppi musicali vinto dal gruppo strumentale di musica sarda “Francesco Bande” diretto da Inoria Bande che ha avuto la collaborazione di alcuni membri dell'associazione “Quarto Domino” di Quartu Sant'Elena.

