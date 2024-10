Come anticipato nel precedente outlook previsionale, l’ultima decade di “estate meteorologica” si sta consumando senza particolari scossoni meteo (assenza di precipitazioni e assenza di ondate di calore intense) permettendoci di volgere già lo sguardo verso la prima parte di settembre.

L’analisi congiunta degli indici teleconnettivi e degli spaghi conferma la tendenza ad un generale raffreddamento e aumento dell’instabilità sul bacino del Mediterraneo centrale. Il Nao index resterà per i prossimi dieci giorni in territorio negativo, l’Ao index attorno alla neutralità mentre il Pna index resterà tendenzialmente su valori leggermente negativi scongiurando quindi un’uscita del getto polare dagli States nord orientali particolarmente meridiana e in grado di alimentare impennate lungo i meridiani dell’alta pressione delle Azzorre.

Fattore questo confermato anche dall’andamento della Mjo combinato all’attuale fase Enso: Mjo, ad inizio settembre, compresa tra la fase 2 e 3, con Enso neutrale o leggermente positivo (Nino) favoriranno anomalie geopotenziali positive su tutta l’Europa centrale ed anomalie di senso opposto sul Mediterraneo centrale e meridionale.

Appare molto probabile, pertanto, che l’autunno meteorologico possa aprirsi con un netto cambio circolatorio: alta pressione delle Azzorre dinamicamente spinta lungo i paralleli verso l’Europa centrale ed orientale e lacuna barica sul Mediterraneo meridionale a richiamare, lungo il bordo meridionale della struttura altopressoria, correnti di aria fresca ed instabili.

Atteso dunque un generale calo termico, quantificabile nei prossimi giorni con gli ulteriori aggiornamenti e conferme ( stando alle carte attuali, attorno ai 7°C/8°C) ed un aumento dell’instabilità che andrà localizzata con l’avvicinarsi del periodo in esame.