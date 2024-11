“Una città che vuole essere moderna e civile, dimostra di esserlo se sa occuparsi di tante cose; anche della sorte degli animali abbandonati”, sono le parole dell'assessore all'Ambiente Paolo Frau che commenta il rinnovo del canile comunale di via Po.

Con un investimento di 80mila euro sono stati ripristinati l'ambulatorio, la sala operatoria, gli uffici e i box per gli animali dotati di copertura e della cosiddetta zona per lo “sgambettamento” in cui possono muoversi e correre più liberamente.

Il Comune di Cagliari prosegue così il suo impegno a tutela degli animali, attraverso la lotta al randagismo e migliorando le condizioni di vita degli animali ricoverati nelle strutture di accoglienza.

“Abbiamo dedicato attenzione e risorse per la sistemazione di spazi che erano esistenti, ma in stato di degrado e non adeguati alle esigenze del canile e della città”, ha spiegato il sindaco.

L'anno scorso tra cani e gatti, sono stati registrati ben 274 i nuovi ingressi e 249 adozioni. I cani smarriti e restituiti sono invece 53.

Grazie a rimodernamento del canile, ora accessibile per tutti poiché dotato di rampe e sistemi utili alle persone diversamente abili, si mira dunque anche a facilitare l’affido degli amici a quattro zampe mediante adozioni permanenti o a distanza.