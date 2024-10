Sono iniziati in questi giorni i lavori di sistemazione della strada che collega Nuoro con la frazione di Lollove. Il tratto interessato, della lunghezza di 8 chilometri, parte dall’abitato cittadino, rione Pred’Istrada, e attraversa una parte dell’agro di Nuoro particolarmente ricco di aziende agricole.

I lavori, fanno sapere dal Comune “puntano a garantire una migliore viabilità ai tanti operatori che ogni giorno si recano al proprio posto di lavoro e per far sentire gli abitanti di Lollove realmente parte integrante di questa città”.

Inoltre, la strada Nuoro-Lollove, negli intenti dell’amministrazione, è di grande valenza turistica: la frazione è un patrimonio della città che ancora non ha trovato completa valorizzazione anche a causa di una viabilità non all’altezza di quello che deve essere un grande attrattore per la nostra città, che non deve limitarsi alla partecipazione ad Autunno in Barbagia.

“Siamo riusciti ad ottenere una proroga sul finanziamento da Argea - spiega l’assessore Belloi - e questo ci ha consentito di far partire i lavori. Era importante intervenire immediatamente sugli otto chilometri di strada per renderla fruibile ai lollovesi e a tutti gli operatori che lavorano nelle aziende e nelle fattorie della zona. Abbiamo ripristinato quella che è la seconda via di uscita per il paese, indispensabile sul piano della sicurezza specie negli eventi, come Cortes Apertas, in cui il paese riceve migliaia di visitatori. Eviteremo così - conclude l'assessore - le difficoltà e i disagi che si sono verificati negli anni precedenti, garantendo un’importante via di fuga in un’eventuale situazione di emergenza”.