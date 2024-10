Hanno preso avvio nei giorni scorsi i lavori nella zona Pip di Plaoghe. Un intervento di 150 mila euro che consentirà all'Amministrazione comunale guidata al Sindaco Carlo Sotgiu di effettuare la manutenzione straordinaria e il completamento della viabilità della zona artigianale, nata nei primi anni del duemila, che ospita anche l'impianto sportivo di atletica leggera.

Tra le altre cose l'area, collocata a pochi metri dalla stazione ferroviaria e in corrispondenza di un importante nodo viario che comprende, nel raggio di pochi chilometri, la strada statale 131, la Sassari – Olbia e la Sassari – Tempio, ospita numerose attività locali

Per il delegato alle Manutenzioni del Comune, Giammario Busellu, si tratta di «Un’importante infrastrutturazione che l’area artigianale del paese richiede da tempo e che risulta necessaria per rendere più facilmente accessibili le attività esistenti».

L’intervento riguarderà la realizzazione del manto in asfalto di una parte della viabilità attualmente ancora in terra battuta e la sistemazione della bitumazione nei tratti stradali dove è già esistente ma manifesta il segno del tempo e dell'usura. Verranno inoltre predisposti gli impianti funzionali per eventuali ulteriori interventi.

Per il primo cittadino «Lo sviluppo dell’area Pip sia di vitale importanza per il paese e per l'intero territorio, e come sia importante investire laddove si crea la ricchezza nelle nostre comunità».