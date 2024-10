È iniziata, a Guasila, la distribuzione delle mascherine consegnate nei giorni scorsi dalla Protezione civile.

Come sottolinea la Sindaca Paola Casula: “Sono mascherine mono uso e per ora in numero di 950 non sufficiente a coprire l’intero fabbisogno. “Abbiamo appena iniziato la distribuzione negli esercizi commerciali in modo che siano tenute a disposizione per chi eventualmente entra senza averla”.

Ne sono in arrivo oltre 2mila ordinate dal Comune.