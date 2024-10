È iniziata la distribuzione delle mascherine a Osilo. Come sottolinea il Comune, i dispositivi sono stati già distribuiti ai barracelli, ai Carabinieri, agli esercizi commerciali, ai dipendenti comunali e alle Associazioni di Protezione Civile.

Il più sono state acquistate tramite l'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas mentre sabato, come ha sottolineato il Comune, "La protezione Civile della Sardegna ha inviato diversi pacchi".

"A breve pertanto, pur dando priorità a quanti stanno lavorando all'esterno per garantire sicurezza e servizi - sottolineano ancora gli amministratori - si consegneranno le mascherine anche ai singoli nuclei familiari".

"Questo ente - concludono - si sta adoperando sin dai primi giorni dell'emergenza per comprare le mascherine necessarie. L'impegno per reperire ulteriore materiale, in ogni caso, continuerà ".