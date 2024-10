Lunedì 29 agosto è iniziata ufficialmente la vendemmia della Cantina Santa Maria La Palma, un momento speciale che riguarda l’intera area circostante la città di Alghero.

Da questa settimana per i prossimi 30-40 giorni gli oltre 300 viticoltori soci della cantina, una società cooperativa che raggruppa tante aziende agricole algheresi, saranno impegnati a vendemmiare le uve delle proprie tenute per poi conferirle direttamente alla cantina sociale, pronte per iniziare il percorso che le trasformerà in ottimi vini.

Questo grande lavoro genererà un intenso via vai di trattori, camion e mezzi agricoli che percorreranno le strade dell’agro algherese, dalla zona di Porto Conte e borgate sino alle aree limitrofe a Olmedo, Uri, Usini e Ittiri.

Le tenute che saranno interessate alla vendemmia coprono una superficie di circa 700 ettari: si calcola che anche quest’anno verranno lavorati circa 60mila quintali di uve, producendo un volume di traffico di circa 2000 carrelli, presenti sulle strade dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19.

La cooperativa si scusa in anticipo per gli eventuali rallentamenti temporanei che il traffico locale potrebbe subire. La vendemmia della Cantina Santa Maria La Palma rappresenta un rito che coinvolge ogni anno centinaia di persone tra soci e collaboratori e personale della cantina, una delle realtà economiche più importanti del territorio locale e regionale.

La stagione appena trascorsa, molto soleggiata e dal clima ideale per la maturazione delle uve, si preannuncia di buon auspicio per un’annata di ottimi vini.