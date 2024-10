Con l’imminente arrivo dell’estate e delle alte temperature imperversano anche i primi incendi. Oggi in Sardegna se ne contano ben 17, due dei quali sono stati spenti grazie all'intervento degli elicotteri della flotta regionale.

A Tramatza , nell’Oristanese, in località Crugullonis, le fiamme hanno minacciato un'azienda agricola. Il tempestivo intervento del mezzo aereo, degli uomini del Corpo forestale della Stazione di Oristano, di Forestas e dei Vigili del fuoco ha fatto sì che l’incendio non arrivasse alla struttura.

Sempre nell'Oristanese, a Bosa, in località Riu Turas, si è verificato un altro rogo: in questo caso sono andati in fumo circa due ettari di macchia mediterranea.