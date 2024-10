E' stato trovato in fin di vita al Poetto di Cagliari il gambiano 50enne operato d'urgenza nelle scorse ore. Aveva ingerito ben 56 ovuli di eroina per un totale di 980 grammi che immessi sul mercato avrebbero fruttato 120mila euro di valore.

Alcuni ovuli si sono però aperti nello stomaco dell'uomo mandandolo in overdose e facendogli perdere i sensi.

A notarlo è stato un passante che ha allertato i soccorritori. Dopo l'operazione il 50enne è ancora in gravi condizioni. La prognosi è riservata, ma non sarebbe più in pericolo di vita.