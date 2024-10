Oltre 2 milioni e mezzo per comparto idrico e Zes Sardegna, parte delle risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili con l’ultimo decreto.

“La Regione ha saputo coniugare urgenza e capacità di programmazione avviando una fruttuosa interlocuzione con il Governo in seguito alla quale sono state previste risorse che consentiranno la realizzazione di alcuni interventi che riteniamo strategici. Le ulteriori risorse stanziate dal Ministero sono il frutto di un intenso lavoro per far fronte alle necessità delle regioni più deficitarie dal punto di vista infrastrutturale e dell’approvvigionamento idrico come la Sardegna”.

Così l’assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris, a proposito del decreto appena firmato dal Ministro Enrico Giovannini, con cui vengono ripartiti 27 milioni di euro a livello nazionale per la realizzazione di infrastrutture idriche di particolare rilevanza e per dare nuovo impulso allo sviluppo infrastrutturale delle Zone Economiche Speciali (Zes). Nel dettaglio, per l’Autorità di bacino sono state stanziate risorse pari a 1.634.428 mentre per la Zes è stato previsto 1.000.000 di euro.