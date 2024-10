I carabinieri della Stazione di Seulo, ieri mattina, hanno prestato soccorso ad un pensionato che si è infortunato durante dei lavori agricoli in un terreno di sua proprietà.

I militari, una volta sul posto, hanno provveduto a chiamare i sanitari del 118 di Sadali, che vista la situazione hanno richiesto l’ausilio dell’elisoccorso di Elmas per trasportare il ferito in una struttura specializzata per il caso.

Il pensionato fortunatamente non è in pericolo di vita.