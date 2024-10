Un giovane è ricoverato nell'Ospedale Nostra Signora della Mercede a Lanusei per un nuovo caso sospetto di influenza H1N1.

Si tratta, come scrive La Nuova Sardegna, di un adolescente ogliastrino che, dopo avere trascorso diversi giorni in Rianimazione in prognosi riservata, sta nuovamente meglio. Il giovane era arrivato al pronto soccorso la scorsa settimane accusando un non meglio specificato malore, ma i medici hanno subito verificato che i sintomi potevano essere associati al virus dell'influenza A.

Sempre in Ogliastra, a fine gennaio, per il virus H1N1 era deceduta una donna di 71 anni, ricoverata all'ospedale di Lanusei.