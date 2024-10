Pioggia di insulti e minacce per Martina Murenu, l'influencer cagliaritana da 82mila followers su Instagram che ha preso pubblicamente le difese del rider aggredito a Cagliari martedì dalla folla in festa per la vittoria dell'Italia. Il video dell'uomo, preso a botte e buttato a terra mentre attraversava piazza Yenne in motorino con il mezzo di servizio per consegnare le pizze a domicilio, ha fatto il giro del web suscitando indignazione e anche Martina Murenu era intervenuta sulla vicenda.

"Il divertimento è altro - aveva scritto condannando gli autori del gesto - quel povero Cristo stava lavorando". Una presa di posizione che non è piaciuta ad alcuni haters della ragazza. "Fatti i c... tuoi, se l'hanno voluto picchiare non sono cose che ti riguardano, era in mezzo al c... e noi stavamo festeggiando. Non sei la paladina della giustizia, se la prossima volta ti becco ti prendo tutta a susse, maschio mancato, sei più brutta della peste in Africa, boccidì mongoloide".

E ancora: "Perché non ti ammazzi che fai più bella figura. Gente come te va sterminata". "Ti consiglio una cosa: prendi una fune e impiccati - scrive un altro hater -. Un cancro sarebbe meglio però così ti levi dalla m...".

"Dopo aver visto quel video e aver ricevuto le minacce - racconta Martina Murenu - ho deciso di mettermi in contatto con il rider e dargli il compenso perso durante la serata, anche per spronarlo a non mollare il lavoro che fa, perché nessuno si deve sentire sbagliato".