Ha infilato Missy, il chihuahua di appena un anno adottato dalla sua famiglia, dentro la lavatrice-asciugatrice in funzione, per riprenderlo con il cellulare e partecipare così a una sfida su Tik Tok. Il povero cane è morto.

L’incredibile e drammatica vicenda è accaduta a Sedan, in Francia, ed è stata riportata da La Stampa. A compiere il folle gesto sarebbe stata una ragazzina di 16 anni, che avrebbe anche filmato la scena per pubblicarla sui social. Fortunatamente questo non è avvenuto.

Sarebbe stata sua sorella, ancora sotto shock per l’accaduto, a chiamare la Lega nell'interesse della società e dell'animale (Lisa). L'associazione, però, non è riuscita a raccogliere abbastanza prove per fare una denuncia.

Pochi giorni dopo, l’associazione ha ricevuto un’altra telefonata da parte della madre dell'adolescente. Le frasi pronunciate dalla donna e riportate da La Stampa sono da brividi: “Mia figlia, di recente, ha adottato due cani, Uno, da caccia, era bianco e lei lo ha fatto diventare completamente nero dopo averlo sottoposto per sei volte a una tintura per capelli..”

La Lisa e la polizia francese hanno così agito immediatamente, recandosi a recuperare il cane da caccia e anche l’altro povero cagnolino, rinchiuso in una piccola gabbia che lo conteneva a stento. Per la 16enne è scattata la denuncia per maltrattamento e atti di crudeltà su animali. Secondo L'Ardennais, i due animali saranno offerti in adozione dopo un breve periodo di recupero all’interno del rifugio Lisa.