Un vasto incendio di masserizie, vegetazione, sterpaglie, ha minacciato di lambire alcune strutture sulla via San Paolo, squadre Vigili del Fuoco al lavoro per spegnere le fiamme. Dalla tarda notte di ieri, un vasto incendio di masserizie si è propagato alla vegetazione circostante e ha coinvolto due barche e dei carrelli rimorchio nella via San Paolo a Cagliari, minacciando alcune strutture.

Sul posto squadre di pronto intervento della sede centrale del Comando e la squadra terra "4A" del distaccamento cittadino portuale, hanno operato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area, con il supporto di due Abp (autobotti pompa), un AF Ara (autofurgone autorespiratori) e il Gos (gruppo operativo speciale) movimento terra con un'auto articolato per il trasporto di un pala meccanica Minigos per effettuare lo smassamento e la bonifica delle masserizie.

Gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza varie bombole di gpl coinvolte dalle fiamme, abbandonate tra le masserizie, localizzate raffreddate, portate in zona sicura. Evitata la propagazione delle fiamme ad alcune strutture di cui,

un capannone, un'attività commerciale che tratta la vendita materiali per l'edilizia e alcuni automezzi e autovetture in sosta nelle vicinanze.

I Vigili del Fuoco al termine delle operazioni di spegnimento, bonifica, e di messa in sicurezza dell'area, daranno il via agli accertamenti e rilievi per stabilire le cause del rogo. Inutile ribadire, nel caso ce ne fosse bisogno, che da parecchio tempo l’area abusivamente occupata da numerose famiglie è stracolma di rifiuti di ogni genere.