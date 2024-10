È stato spento dopo 5 ore di lavoro l’incendio divampato nella serata di ieri nella zona di Su Berrinau, all'altezza di Prato Sardo, lungo la strada d'accesso al città dalla parte del quartiere Città Giardino.

Dalle ore 19:30 sette squadre dei Vigili del fuoco senza sosta per estinguere il vasto incendio di sterpaglie. Fortunatamente non si segnalano beni e persone coinvolte. Alle ore 21:00 è stato attivato il COC del Comune di Nuoro sul posto, in Località “Su Berrinau” , composto dal Sindaco di Nuoro, il Comandante Provinciale dei VV.F. di Nuoro, il Direttore Generale del CFVA ed il Dirigente Generale della Protezione Civile Sardegna.

“Le fiamme, spinte dal maestrale, si sono spostate verso la città ma fortunatamente l’impegno del personale antincendio ha scongiurato il pericolo e al momento l’incendio è spento – ha detto il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, presente sul posto nel corso di tutte le operazioni -. Gli uomini sono ancora sul posto per bonificare. Le bonifiche proseguiranno anche domattina con altro personale”.