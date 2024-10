Avrebbero prima infastidito una ragazza e poi nel tentare la fuga aggredito i poliziotti intervenuti sul posto. In manette sono finiti Abdelhak Jaied, di 32 anni, e Said Charoufi, di 18, arrestati dagli Agenti della Squadra Volante.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 9:00 di questa mattina, quando la Polizia è stata allertata per un diverbio tra alcune persone, tra cui due nordafricani, in quel momento in atto in via Lunigiana.

Gli equipaggi della Volante, immediatamente giunti sul posto, hanno individuato i due marocchini che all’atto della loro identificazione hanno opposto una ferma resistenza per cercare di divincolarsi e darsi alla fuga, provocando anche delle lesioni agli agenti.

I poliziotti sono riusciti comunque a bloccare i due uomini e ad accompagnarli presso gli uffici della Questura in stato di arresto, dove attendono il giudizio direttissimo che si svolgerà nella mattinata di domani.