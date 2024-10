Una cittadina tedesca di 70 anni, colta da infarto a bordo di una nave da crociera, è stata soccorsa ieri dalla motovedetta della Capitaneria di Porto di Alghero.

La Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo ha ricevuto la richiesta di soccorso alle 17:15 direttamente dalla nave "Aidablu", battente bandiera italiana, partita da Palma di Maiorca e diretta a Olbia.

Dopo un’ora di navigazione, l'equipaggio della motovedetta CP 871, con a bordo un medico e un infermiere del 118, ha raggiunto la nave da crociera, a 20 miglia dal porto catalano, e sbarcato il personale medico che ha prestato le prime cure alla paziente.

A causa delle condizioni non favorevoli del mare la “Aidablu” è stata dirottata verso la rada di Porto Conte per effettuare il trasbordo sulla CP 871 in sicurezza.

Le operazioni di soccorso si sono conclude alle 21:20, quando la cittadina tedesca, sbarcata presso la Banchina Dogana del porto di Alghero, è stata trasportata a bordo di un’ambulanza all’ospedale di Sassari. Le sue condizioni sarebbero stabili.

Intanto, la nave ha proseguito la navigazione verso il porto di Olbia.