“Il potenziale di sviluppo della tecnologia utilizzata dall’Air Pod è enorme, soprattutto se applicata non solo per la mobilità urbana, ma, per esempio, anche in campo agricolo.”

E’ il commento dell’assessore dell’Industria, Antonello Liori, al termine dell’incontro con il management di Airmobility, che ha presentato i veicoli ad aria compressa (Air Pod). Lo stabilimento, situato nella piana di Ottana-Bolotona-Noragugume, rappresenta la prima micro fabbrica ecosostenibile nel mondo: dalla tecnologia innovativa per la produzione di energia sino alla realizzazione del prodotto finito che la utilizza, appunto gli Air Pod, veicoli alimentati ad aria compressa a zero emissioni.

“Un’innovazione tecnologica finalizzata anche a poter dare risposte alla sostenibilità ambientale e soprattutto sociale – ha aggiunto Liori - Valuterò come la Regione possa sostenere lo sforzo coraggioso di questo gruppo di imprenditori sardi, soprattutto per favorire l’eventuale esportazione del prodotto oltre i confini dell’Isola. Confidando che questa azienda possa rappresentare un esempio per la creazione di altre iniziative pronte ad affrontare la sfida tecnologica.”