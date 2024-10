"Un'azienda che testimonia le reali possibilità di riconversione economica in questo territorio".

Lo ha detto l'assessore dell'Industria, Antonello Liori, durante la visita allo stabilimento Cermed di Guspini. L'azienda, in una recente riunione tecnica sui costi dell'energia per l'attività industriale, aveva invitato l'Assessore a visitare le strutture della Ceramica Mediterranea.

"Ho trovato uno stabilimento tecnologicamente avanzato, che utilizza materie prime sarde e dimostra anche un’importante attenzione per i risvolti ambientali della propria attività. Si tratta di una realtà produttiva importante, che in un territorio in grave crisi consente l’occupazione di circa 100 lavoratori.

Ho preso ulteriore coscienza di quanto sia indispensabile affrontare con decisione il problema dell’approvvigionamento e dei costi dell’energia, con l’obiettivo di rendere competitiva la Sardegna per il rilancio delle attività produttive”, ha aggiunto Liori.