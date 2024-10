Durante la notte del 29 novembre era stato commesso un furto presso "Le papere scicciose", un esercizio commerciale situato in via Cavour a Quartu Sant'Elena. Dal negozio erano state asportate numerose borse di marca e alcuni giubbini.

Sul caso hanno indagato gli agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena, che visionando le immagini di una telecamera di sorveglianza hanno rilevato la presenza di tre giovani che, dopo aver parcheggiato una Ford Ka nelle vicinanze, erano scesi dall’auto con in mano un piccone ed una mazza, diretti verso l’attività commerciale poi derubata, facendovi ritorno poco dopo con diverse buste e borse.

Gli investigatori si sono quindi concentrati sulla ricerca dell’auto utilizzata dai ladri, che è risultata essere di proprietà di F.C., noto pregiudicato locale 42enne, il quale, rintracciato e messo alle strette, ha ammesso la sua partecipazione al furto, consentendo poi di recuperare parte della refurtiva.

I poliziotti hanno recuperato nello specifico cinque borse e due borsellini firmati, oggetti che, una volta riconosciuti dalla proprietaria del negozio, le sono stati restituiti.

Lo stesso F.C. è stato quindi denunciato in stato di libertà per furto aggravato e danneggiamento in concorso con ignoti.