La facciata candida della chiesetta di San Gavino era stata pitturata da poche settimane prima.

Qualche giorno fa dei vandali hanno preso di mira la parete laterale della chiesetta e disegnato un’insignificante linea con la vernice spray rossa. Non contenti sono andati in giro per il paese e hanno colorato, sempre con la bomboletta, anche cestini per la raccolta rifiuti, ringhiere, alberi e panchine.

I ragazzi però sono stati indentificati e hanno ripulito tutto a loro spese. A darne notizia è l’amministrazione comunale del paese, guidata dal sindaco Stefania Piras, che sulla pagina Facebook scrive: 

«I giorni scorsi abbiamo denunciato un atto di vandalismo. Ma non tutto è perduto. I responsabili hanno ripulito a proprie spese».