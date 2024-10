La Procura della Repubblica di Cagliari accelera le indagini intorno all'IGEA, l'ente che si occupa nell'isola delle bonifiche minerarie predisposte dall'assessorato regionale all'Industria. E' stato bloccato il bilancio, in attesa di accertamenti dai quali sarebbero emerse alcune macroscopiche incongruenze, sprechi non contemplati ed uso improprio di denaro pubblico destinato ad interventi geo-ambientali per la riqualificazione di un'area compromessa dall'inquinamento estrattivo. L'IGEA era nata dopo la soppressione dell'Ente Minerario Sardo, nel 1993.