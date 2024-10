I Carabinieri della stazione di Lula, coordinati dal comando compagnia carabinieri di Bitti, stanno svolgendo una serie di accertamenti al fine di risalire a chi ha abbattuto proprio a Lula l’albero di Natale nella notte di Capodanno.

Dalle modalità con cui l’albero è stato reciso, spiegano i Carabinieri in una nota, si evince inequivocabilmente che si tratta di persone con una certa dimestichezza nell’utilizzo di tali utensili.

"E’ un gesto da stigmatizzare in maniera decisa che veicola un’immagine del paese non corrispondente alla realtà" si legge nel comunicato dell'Arma.

"Lula è un centro fatto di gente per bene tanto è vero che molti cittadini onesti amanti della propria terra si sono recati in caserma per condannare il gesto, rammaricandosi dell’immagine negativa che si riflette sul paese".

"I primi accertamenti hanno consentito di appurare che la natura dell’atto altro non sia se non una goliardata o, come si usa dire da queste parti, un atto di “balentia” (disconoscendone, peraltro, il vero significato), del tutto fuori luogo ed insensato".