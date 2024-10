Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, su delega della Procura di Cagliari, sta svolgendo indagini sullo stato dei luoghi nell’hotel Villa del Borgo Relais srl, a Pula.

Le ipotesi di reato, prese in esame, riguardano violazioni urbanistiche e lottizzazione abusiva e sono sette attualmente gli indagati, fra cui i proprietari della struttura alberghiera.

Il Nucleo investigativo regionale del Corpo, incaricato degli accertamenti, ha utilizzato per la prima volta un drone (un piccolo velivolo radiocomandato e munito di telecamera) per le riprese dall’alto finalizzate a verificare come è stata realizzata la struttura e in particolare due complessi edilizi.