Nel corso dell'indagine emergono particolari agghiaccianti circa i maltrattamenti subiti dagli anziani nella casa “L’accoglienza” di via Aosta a Nuoro.

Gli ospiti venivano picchiati, presi a schiaffi, legati, chiusi in una stanza al freddo, non venivano lavati e in alcuni casi le dosi dei medicinali erano duplicate o triplicate rispetto alla prescrizioni mediche.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Nuoro, Giorgio Bocciarelli, sono durate due mesi. In questo tempo gli agenti hanno documentato gli abusi attraverso videoriprese e intercettazioni ambientali.

Dalle prime ore del mattino gli agenti della Squadra Mobile di Nuoro hanno eseguito sei ordinanze cautelari (2 di custodia cautelare in carcere, una agli arresti domiciliari e tre di obbligo di dimora) nei confronti della direttrice della struttura e di operatori socio-sanitari, accusati di maltrattamenti ed abusi nei confronti di anziani ricoverati.

VIOLENZE AI DANNI DEI PAZIENTI DELLA CASA DI RIPOSO - ECCO IL VIDEO

http://www.sardegnalive.net/it/video/violenze-ai-danni-dei-pazienti-della-casa-di-riposo---ecco-il-video