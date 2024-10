In data odierna, su un totale di 17 incendi verificatisi sul territorio regionale, si segnala n. 1 incendio che ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale: in particolare, il rogo più impegnativo è avvenuto in agro del Comune di Sagama, in località “N.ghe Mulineddu”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Bosa.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bosa coadiuvata dal personale eliportato, da 2 squadre Forestas dei cantieri di Scano Montiferro e di Magomadas e da 1 squadra della Compagnie Barracellare di Sagama. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di macchia mediterranea degradata. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore16:23.