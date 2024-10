Un viaggio non proprio piacevole sulla tratta ferroviaria Cagliari - Carbonia per una studentessa di 22 anni. Durante il tragitto la giovane è stata avvicinata da un coetaneo extracomunitario che, approfittando dell'assenza di altri passeggeri, si è abbassato i pantaloni iniziando a masturbarsi davanti a lei.

La ragazza è però riuscita ad allontanarsi dallo scompartimento e a chiedere aiuto al capotreno. Sono stati avvisati i Carabinieri e all'arrivo alla stazione di Carbonia il giovane, richiedente asilo e residente a Narcao, è stato arrestato dai militari: è agli arresti domiciliari, in attesa di presentarsi davanti all'Autorità Giudiziaria di Cagliari per la direttissima, per atti osceni in luogo pubblico.