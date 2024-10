“Gli interventi di ripristino su quella parte di strada ora chiusa saranno totalmente a carico dell’impresa che realizzò l’intero intervento. Non è possibile che dopo nemmeno due anni dalla consegna dei lavori ci siano già degli inconvenienti, non di grande entità, ma comunque che hanno determinato per sicurezza e precauzionalmente la chiusura di quella rampa”.

Lo ha detto categorico il primo cittadino di Cagliari, Massimo Zedda durante la conferenza stampa con i giornalisti nella quale sono stati spiegati i motivi che da ieri pomeriggio hanno costretto i tecnici comunali a transennare e chiudere al traffico la rampa che congiunge l’asse mediano di scorrimento veloce a via Dei Valenzani.

Inutile sottolineare che l’inconveniente ha creato non pochi disagi alla circolazione e il traffico ha subito una palese congestione. Automobilisti furibondi, sull’orlo di una crisi di nervi, incolonnati su un serpentone d’auto che dalla rotonda del Brotzu porta all’altezza dell’ipermercato Conad di via Dei Valenzani: lo snodo importante della viabilità intorno al capoluogo è dunque off-limits dai dissuasori installati ieri sera. Il consiglio è dunque di optare per altri percorsi alternativi.

CODE E DISAGI. E questa mattina quel budello accanto all’ex Motel Agip, sulla rotonda via Cadello – via Santa Maria Chiara, era chiaramente un inferno. Pioggia permettendo l’azienda costruttrice riparerà il giunto stradale danneggiato. Tempistiche di risoluzione del problema? Dal palazzo civico di via Roma l’assessore ai Lavori Pubblici, Luisanna Marras e il sindaco Zedda hanno promesso che martedì 9 ottobre le opere di manutenzione saranno concluse.

Alle casse comunali non sarà però addebitato nessun costo perché “tutti gli interventi – ha precisato l’assessore – saranno a totale carico dell’impresa che ha realizzato la rampa”.

“Per quanto riguarda invece la sostituzione del guardrail divelto dall’urto delle automobili coinvolte in un recente incidente – ha concluso il primo cittadino - sarà anche quello sostituito interamente nel corso della settimana ventura coi nuovi pezzi in arrivo dalla penisola". E con i 13milioni di euro stanziati in bilancio per la manutenzione delle strade e dei marciapiedi cittadini, la sicurezza della circolazione veicolare sull’Asse Mediano verrà migliorata ulteriormente grazie al “rifacimento dei tratti del manto d’asfalto usurato”.