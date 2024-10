Si sono incrociati in mezzo alla strada e da lì è partita l’aggressione. L’episodio si è verificato questa mattina a Sant’Andrea Frius, nella via Verdi, dove una donna di 53 anni è stata presa calci e pugni dall’ex marito fino a quando non è rimasta a terra priva di sensi.

Alcuni passanti hanno lanciato l’allarme e immediatamente sul posto è intervenuto il personale medico dell’ambulanza del 119 Emergency Sardegna di Senorbì e i Carabinieri.

Una volta verificate le condizioni di salute della donna è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso e il trasferimento all’ospedale Brotzu in codice rosso.

I militari dell’Arma di San Nicolò Gerrei e di Dolianova hanno fermato e arrestato l’uomo.