Con l’avvio della stagione balneare, la Compagnia carabinieri di Siniscola ha incrementato i controlli, soprattutto sulle spiagge e sulle maggiori vie di comunicazione della giurisdizione.

Nel pomeriggio di ieri, in particolare, è stato predisposto un servizio di straordinario, che ha visto la partecipazione di ben 20 militari.

I controlli hanno portato all’arresto di un cittadino extracomunitario, clandestino sul territorio nazionale che, dopo aver rifiutato di fornire le proprie generalità, ha minacciato e colpito i carabinieri intervenuti, procurando loro lesioni.

Nella giornata di oggi, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui l’obbligo di firma per tre volte alla settimana.

Inoltre, sono stati sanzionati amministrativamente per vendita ambulante su area demaniale senza la prescritta autorizzazione, e contravvenzionati per diverse decine di migliaia di euro, due italiani intenti a vendere cocco e tre extracomunitari. Uno di questi ultimi, un marocchino residente a Budoni, è stato contravvenzionato anche per atti contrari alla pubblica decenza perché, all’atto del controllo da parte dei carabinieri, è stato sorpreso a urinare in spiaggia, alla presenza di numerose persone.

Il totale delle contravvenzioni elevate è stato di circa 30 mila euro.