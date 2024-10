Ieri pomeriggio un gruppo di disabili dell’Associazione “Laboratorio delle strategie”, della Caritas diocesana Alghero – Bosa, ha ricevuto con grande gioia nella sede di via Morandi i carabinieri della Compagnia locale.

Dopo il saluto da parte del Comandante Giorgio Guerrini, accolto con tanto entusiasmo, ai genitori, agli educatori e ai giovani volontari delle scuole superiori, i ragazzi hanno potuto toccare con mano le moto dei militari, salire sulla volante e sulla macchina elettrica, immortalando con foto ogni attimo da ricordare per sempre.

“E’ stata una bellissima serata che da avvio al progetto Le forze armate per la nostra sicurezza”, dicono gli educatori. I ragazzi, infatti, saranno coinvolti in attività di ricerca sull’Arma dei Carabinieri, in particolare sui reparti speciali e nella creazione di disegni. Il lavoro svolto darà vita a un piccolo libro.

La giornata si è conclusa con grande soddisfazione ed entusiasmo da parte dei ragazzi.