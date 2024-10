Questo pomeriggio, come previsto alle ore 15, i sindaci del Medio Campidano si sono riuniti presso la sede dell’AsI di Sanluri per incontrare l’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, per discutere della paventata chiusura del pronto soccorso di San Gavino Monreale. Dopo aver esposto le preoccupazioni sullo stato della sanità del territorio del Medio Campidano, e nonostante la difficile situazione determinata dalla mancanza di medici specializzati in urgenza, l’assessore ha riferito che insieme alla dirigenza della Asl sono state trovate delle soluzioni che consentono di mantenere aperto il pronto soccorso di San Gavino 24 ore su 24.

Le soluzioni temporanee messe in campo diverranno definitive in attesa della conclusione dei nuovi concorsi per il reclutamento di nuovi medici. I primi cittadini esprimo "soddisfazione per il risultato raggiunto e per l’attenzione dimostrata dall’assessore e dai vertici della Asl, che hanno raccolto le sollecitazioni e capito le preoccupazioni dei sindaci dell’intero territorio". Gli amministratori, consapevoli della carenza strutturale di medici, hanno chiesto strategie preventive per evitare che queste situazioni di precarietà si verifichino nel prossimo futuro.

Hanno sottolineato inoltre l’importanza di mantenere alta l’attenzione per il territorio e hanno concluso affermando il loro impegno a vigilare affinché i servizi sanitari ospedalieri e del pronto soccorso non subiscano riduzioni quantitative e qualitative, proponendo anche venga messa in atto una strategia per il futuro in vista dell’apertura del nuovo ospedale.