I vertici dell'azienda tedesca E-On, che ha annunciato 120 esuberi a Fiumesanto, Porto Torres, non si sono presentati al tavolo di confronto con Regione e sindacati convocato dall'assessore regionale dell'Industria, Antonello Liori: ''comportamenti non giustificabili e insostenibili da parte della società''. Lo stesso Liori ha annunciato la richiesta urgente di un incontro al Ministero dello Sviluppo economico per aprire trattative con altri soggetti imprenditoriali interessati a costruire il nuovo gruppo della centrale che sia "rispettosa dell'ambiente e della salute dei cittadini".